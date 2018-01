TCU suspende concorrência para publicidade da Petrobras O Tribunal de Contas da União (TCU) suspendeu a concorrência da Petrobras para contratação de três agências que cuidarão da milionária conta de publicidade da estatal neste ano. A medida foi adotada em caráter cautelar, para evitar possível prejuízo futuro. O ministro Augusto Nardes, relator do processo, constatou irregularidades no edital que comprometem a competitividade do certame. A empresa terá 15 dias para se defender. O edital, de número 0283056.06.0 foi aberto em 15 de janeiro passado para escolha das agências que vão suceder às três que vinham cuidando da publicidade institucional da Petrobras, - a Duda Mendonça Associados, a Rede Interamericana de Comunicação S/A e F/Nazca S&S Publicidade Ltda, alvos de denúncias de irregularidades feitas no ano passado pelo deputado Eduardo Jorge (PFL-PE). Contra a área de propaganda da estatal, o TCU apura também a eventual utilização da campanha de auto-suficiência do Brasil em petróleo para fins eleitorais. Conforme o relatório de Nardes, faltou no edital suspenso objetividade para o julgamento das propostas técnicas. Também teria havido mudança de cláusula contratual às vésperas da entrega das propostas, o que teria alterado a condição oferecida no edital original. A licitação ficará suspensa até que o tribunal delibere sobre a questão. "Houve, sem dúvida, grave ofensa à Lei de Licitações", observou o ministro.