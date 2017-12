TCU vê falhas no programa de ajuda aos cafeicultores O Tribunal de Contas da União (TCU) concluiu que o governo federal não sabe para quem empresta os recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé) e nem sabe se esses empréstimos beneficiam a maior parte dos cafeicultores. O TCU critica ainda a constante prorrogação das dívidas dos cafeicultores, o que reduzirá o patrimônio financeiro do Funcafé. No relatório, o TCU informa que a falta de informações dificulta o correto diagnóstico e aumenta a probabilidade de decisões equivocadas. ?O programa não possui estudos sobre a renda dos cafeicultores e o Banco do Brasil, único agente financeiro a conceder financiamentos até 2001, não forneceu tempestivamente quaisquer dados sobre os beneficiários do Programa?, informa o documento. O TCU sugere que o Ministério da Agricultura promova estudos sobre renda e produção e que obtenha dos bancos as informações dos produtores financiados, criando um banco de dados do agronegócio café. O relatório do TCU foi divulgado na semana passada, pouco dias depois do Ministério da Agricultura anunciar um pacote de apoio à cafeicultura. Um dos pontos do pacote é a prorrogação do prazo para pagamento das dívidas. O relatório confirma que a situação do mercado de café não é favorável ao produtor nacional, já que os preços estão em baixa no mercado internacional, há aumento da produção mundial, começo de produção em países não-tradicionais e demanda em retração.