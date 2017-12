TCU vê indício de irregularidades na Previdência Auditoria realizada no primeiro semestre deste ano por técnicos do Tribunal de Contas da União (TCU) verificou uma série de indícios de irregularidades na base de dados de benefícios da Previdência Social. Foram encontradas situações consideradas "bem anormais" pelos especialistas, como a concessão de pensões com data de início até 40 anos antes da entrada do requerimento ou mesmo anterior à data do nascimento do titular. Há também casos em que um único CPF recebeu até 217 benefícios. Com base nos dados apurados, o TCU decidiu, por unanimidade, fazer várias determinações ao INSS e ao Dataprev, visando a solucionar os problemas. O TCU pretende realizar uma nova auditoria no segundo semestre do próximo ano para verificar se foram atendidas as determinações. "Esta auditoria externou a necessidade de atuação mais constante deste tribunal, tanto pela dimensão dos recursos envolvidos (mais de R$ 100 bilhões por ano), quanto pela multiplicidade de fragilidades e inconsistências encontradas nos sistemas e nas bases de dados de benefícios", informam os auditores do TCU. O relator do processo no TCU, ministro Ubiratan Aguiar, observou que, em relação às pensões por morte, quase 50% dos registros não possuem o nome do instituidor da pensão. A informação é considera da fundamental para a caracterização do benefício. "Essa precariedade nas informações constantes dos sistemas dificulta sobremaneira as ações de controle e facilita a ocorrência de irregularidades", afirmou. Ele afirmou que a falta de informações concentra-se em benefícios mais antigos, o que demonstraria que atualmente o cadastro está sendo feito de forma mais completa.