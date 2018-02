TDK vai demitir mais 400 no Japão A TDK Corp., fabricante japonesa de produtos eletrônicos e de fitas cassete e de vídeo, informou que vai demitir mais 400 funcionários da sua matriz. A decisão faz parte das medidas de restruturação do grupo. Em outubro do ano passado, a TDK havia anunciado que cortaria 20% de seu pessoal, ou 8,8 mil de seus 37 mil funcionários, até março de 2004. No mercado japonês, estavam previstas 2,3 mil demissões. Os cortes visam atenuar os impactos causados pela queda nas vendas de peças de equipamentos eletrônicos. A empresa, que no Brasil tem uma fábrica em Suzano (SP), afirmou que vai oferecer PDVs aos seus funcionários entre 40 e 58 anos de idade. Das 3 mil pessoas nestas condições, a TDK estima que 10% delas deverão aceitar o programa. A matriz da empresa tinha 7.283 funcionários no dia 30 de setembro. A TDK disse que o impacto dos cortes em seus resultados serão revelados na próxima terça-feira, quando a companhia pretende divulgar os resultados do período entre abril e dezembro.