Tecido inteligente retém odores O mercado têxtil brasileiro movimenta cerca de US$ 23 bilhões por ano. Desse bolo, 10% a 15% são faturados pelo segmento de acabamento de tecidos. De olho na formulação de químicos para transformar panos simples em tecidos inteligentes, empresas multinacionais como a francesa Rhodia, a norte-americana DuPont e as alemãs Basf e Clariant disputam cada palmo do mercado, com inovações. A mais recente, da Clariant, chega ao mercado local a partir de julho: o três em um Actifresh. O produto, lançado na Europa no primeiro semestre de 2002, tem formulação multifuncional, que une ?easy iron? (passa fácil), antimicrobial e absorvedor de odores externos. O mecanismo químico do Actifresh, além do antimicrobial e do passa fácil, já conhecidos, contém uma molécula que seqüestra o odor do ambiente infiltrado na roupa e só o libera em contato com a água - a roupa fica livre do cheiro do ambiente. A Clariant quer ver o Actifresh invadindo o mundo das blusas femininas e camisas masculinas, ternos, roupas para hotéis e hospitais, além das toalhas para restaurantes. A empresa não fornece expectativas sobre faturamento nesse setor - mantém um portfólio de 300 especialidades, das quais entre 90 e 100 itens são dedicados ao acabamento de tecidos. Entre os insumos químicos empregados nos tecidos inteligentes estão os fluorcarbonados, para impermeabilização, e substâncias que impedem a passagem de umidade (os chamados hidrófobos), facilitam a costura, melhoram o toque e reduzem a formação de bolinhas. O gerente da unidade de Negócio Têxtil ? Corantes e Químicos da Clariant, Gerson Leme, afirma que o ineditismo do produto está na formulação que agrega três características ao tecido. A Rhodia oferece o antimicrobial e a Basf, o ?easy iron?. Já o três em um da Clariant - composto por sete moléculas, das quais três são princípios ativos - contém também o mecanismo de absorção de odores externos. A reunião das três substâncias só acontece mesmo na formulação, já que um dos insumos, o antimicrobial, é fabricado pela Sanitized, coligada da Clariant na Suíça, enquanto o ?easy iron? é da fábrica de Frankfurt, Alemanha, e o absorvedor de odores, elaborado pela empresa na Basiléia, Suíça. Os tecidos inteligentes são novidade no mundo químico. As formulações para agregar valor aos panos começaram a surgir há cinco anos e chegaram recentemente até a China, que inaugurou uma fábrica de especialidades químicas. A formulação só pode ser empregada em tecidos 100% de algodão ou dessa fibra misturada com poliéster. Os 100% poliamida e os 100% poliéster não absorvem a formulação. Leia mais sobre o setor de Química e Petroquímica no AE Setorial, o serviço da Agência Estado voltado para o segmento empresarial.