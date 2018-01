Técnicos da Receita encerram greve e voltam ao trabalho amanhã Após seis semanas em greve, os técnicos da Receita Federal decidiram, em assembléia nacional, voltar ao trabalho a partir de amanhã. Segundo a Assessoria de Imprensa do Sindicato Nacional dos Técnicos da Receita Federal (Sindireceita), o movimento teve adesão de 95% da categoria. A greve teve início devido ao fato de as funções e atribuições dos técnicos da Receita não terem sido determinadas no texto da MP 258, que criou a Super Receita, e resultou na abertura de negociações com o ministro da Fazenda, Antonio Palocci, que vai estudar a possibilidade de unificar as carreiras de técnico e auditor fiscal.