Técnicos da Receita Federal em SP decidem suspender greve Os técnicos da Receita Federal reunidos em assembléia, em São Paulo, decidiram pela suspensão da greve da categoria que entra na quinta semana. Mas a decisão final de volta ao trabalho vai depender de outras assembléias que estão sendo realizadas em todo o País. O resultado deve sair no fim da tarde. Os técnicos paulistas votaram pela suspensão da greve porque na última quarta-feira o ministro Antônio Palocci abriu formalmente as negociações para atender às reivindicações da categoria. São elas: definição das funções e atribuições dos técnicos no texto da Super Receita e estudar a unificação das carreiras de técnicos e auditores fiscal.