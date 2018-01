Técnicos da Receita Federal fazem protesto em São Paulo Dos seis postos da Receita Federal em São Paulo, apenas o posto da Avenida Prestes Maia, na região central da cidade, está aberto, mas nem todas as pessoas são atendidas nesta quinta-feira. Os funcionários do órgão protestam contra a idéia do governo de criar a Super Receita, que unificaria as secretarias da Receita Federal e de Receita Previdenciária. Os manifestantes ainda exigem a reestruturação da carreira. De acordo com o sindicato, estão recebendo atendimento apenas os deficientes físicos, as gestantes, idosos ou quem está no último dia para entrar com ação na Receita Federal. Segundo a Rádio CBN, nenhum outro serviço será realizado hoje, como a retirada do CPF ou do CNPJ. Diariamente, cerca de quatro mil pessoas passam pelo posto da Avenida Prestes Maia. Os serviços aduaneiros também estão em operação-padrão nesta quinta-feira.