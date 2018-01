Técnicos da Receita Federal mantêm greve nesta semana Sem conseguir avançar nas negociações, os técnicos da Receita Federal do Brasil decidiram manter a greve por mais esta semana. Eles querem mudanças na Medida Provisória 258 que criou a Receita Federal do Brasil, órgão que unificou as estruturas da Receita Federal e da Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da Previdência Social. Segundo o Sindicato Nacional dos Técnicos da Receita Federal (Sindireceita), 87,9% da categoria aprovou a manutenção da paralisação até a próxima segunda-feira, dia 29. Essa é a sexta semana consecutiva de paralisação dos técnicos. Na última semana, mais de 90% da categoria paralisou as atividades em todo o País. O presidente do Sindireceita, Paulo Antenor, lamenta os transtornos que a paralisação estejam causando, mas ressaltou que o movimento abriu um "canal" maior de debate sobre a criação da Receita Federal do Brasil. Boa parte dessa abertura, disse ele, se deve ao movimento dos técnicos da Receita Federal. "Estamos realizando um movimento, principalmente para que o governo nos ouça e discuta o projeto de criação da Super Receita com toda a sociedade, o que não ocorreu até o momento", criticou ele.