Técnicos da Receita marcam data para fim da greve O Sindicato Nacional dos Técnicos da Receita Federal (SindiReceita) divulgou nota informando que, nas assembléias da categoria realizadas na noite de quinta-feira, 84% dos participantes aprovaram a proposta de encerrar no dia 18 a greve iniciada em agosto. "A categoria não conquistou todas as reivindicações para a carreira, mas houve conquistas", afirma a nota do Sindicato. A afirmação é uma referência ao fato de que a Medida Provisória 258, que cria a Super-Receita e foi aprovada pela Câmara, mas ainda será votada pelo Senado, atende em parte à reivindicação dos técnicos no sentido de serem equiparados aos auditores da Receita. A concessão incluída na MP não altera, na essência, o status da categoria, mas faz com que eles deixem de ser "subsidiários" dos auditores e passem a ser considerados "assessores" desses. Por isso, eles estão dispostos a voltar ao trabalho, mas não antes do dia 18, data em que a MP 258 deixará de vigorar se não for aprovada pelo Senado. "Por isso, temos que ficar mobilizados", afirma o presidente do SindiReceita, Paulo Antenor de Oliveira. Se o Senado aprovar a MP mas fizer modificações no seu texto, este terá que ser submetido a nova votação na Câmara.