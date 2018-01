Técnicos da Receita marcam paralisação de 72 horas Os técnicos da Receita Federal decidiram fazer, a partir de amanhã, novo movimento de paralisação, por três dias, contra a medida provisória que cria a Receita Federal do Brasil, também denominada Super Receita. Na semana passada, os técnicos já promoveram uma mobilização de 72 horas, que chegou a afetar o desempenho da balança comercial do País, segundo informou hoje o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior(MDIC). O presidente do sindicato, Paulo Antenor de Oliveira, reclamou da forma como a MP foi editada, sem que a categoria tivesse sido ouvida. A estratégia agora, disse ele, além da greve, é buscar mudanças por meio de emendas à MP quando ela tramitar no Congresso. Os técnicos da Receita não são contra a criação da Super Receita, mas querem poder, com a mudança, ser promovidos também por mérito ao cargo de auditor. Oliveira disse que a categoria não tem sido reconhecida pelo governo e que a forma de chamar atenção é "fazendo falta". Também os auditores da Receita Federal marcaram uma mobilização em que pretendem decidir que posição tomar em relação à MP. O movimento deles está marcado para quarta-feira.