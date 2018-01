Técnicos da Receita param por três dias a partir desta quarta Os técnicos da Receita Federal decidiram fazer uma paralisação de três dias em todo o País, a partir de desta quarta-feira, reivindicando uma reestruturação que lhes permita evoluir na carreira dentro da Super Receita, a ser criada com a fusão da Receita Federal e da Secretaria da Receita Previdenciária. O presidente do Sindicato Nacional dos Técnicos da Receita Federal (Sindi-Receita), Paulo Antenor de Oliveira, disse que a greve não é contra a idéia de criação da Super Receita, e sim "contra o modelo proposto". Na avaliação de lideranças do Sindicato dos Auditores da Receita, o que os técnicos pretendem é aproveitar a criação da Super Receita para "embarcar" numa espécie de "trem-da-alegria" que lhes permitisse, sem necessidade de concurso público, receber promoções e evoluir na nova carreira. Os técnicos estão anunciando que, até sexta-feira, pretendem manter paralisadas as atividades em todo o País. Para esta quarta, estão organizando manifestação em Brasília. A paralisação dos técnicos foi aprovada nesta segunda-feira, em assembléia realizada em Brasília. Paulo Antenor previu problemas em áreas sensíveis das duas instituições, como a fiscalização e o atendimento ao contribuinte.