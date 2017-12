Técnicos da Receita reivindicam salário inicial de R$ 4.200 Os técnicos da Receita Federal entraram em greve em todo o País, segundo informou a Assessoria de Imprensa do Sindicato Nacional dos Técnicos da Receita Federal (Sindtten). Os técnicos são os funcionários da Receita que fazem o trabalho de apoio aos fiscais da Receita. São, por exemplo, as pessoas que vistoriam as malas nos aeroportos. Não é esperado, porém, nenhum transtorno semelhante ao provocado pela greve da Polícia Federal, porque os técnicos não estão fazendo operação-padrão. Eles foram orientados simplesmente a cruzar os braços. Os técnicos reivindicam um salário inicial de R$ 4.200,00, o mesmo pago aos agentes da Polícia Federal. Hoje, eles começam a carreira ganhando R$ 2.400,00. O governo propôs pagar uma gratificação de até R$ 1.035,00 e propôs uma reformulação da carreira, eliminando as faixas mais baixas de salário. A proposta não foi aceita, principalmente porque os benefícios oferecidos não seriam integralmente estendidos aos funcionários inativos. Governo e técnicos retomam as negociações em dez dias. Os fiscais da Receita Federal não estão em greve, mas analisam a possibilidade de aderir a partir da próxima semana.