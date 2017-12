Técnicos do FMI chegam ao País para 2ª revisão do acordo Técnicos do Fundo Monetário Internacional (FMI) já estão chegando ao Brasil para a segunda revisão do acordo assinado com o País no ano passado. Segundo o FMI, nessa revisão serão discutidos, apenas em termos gerais, o projeto piloto para a retirada dos investimentos em infra-estrutura no cálculo do superávit primário das contas públicas. O FMI, porém, não espera que qualquer mudança possa ser utilizada dentro programa atual do Brasil, que termina no início de 2005. Um outro grupo técnico do Departamento de Assuntos Fiscais do FMI virá ao Brasil posteriormente para negociar os detalhes do projeto piloto. Alguns técnicos do Fundo já estão hoje em São Paulo, mas a agenda não foi divulgada. A Assessoria do FMI, em Washington, informou que a agenda do chefe da missão, Charles Collyns, começa na próxima segunda-feira. Collyns espera terminar em uma semana os trabalhos da revisão. A agenda de trabalho da missão ficará concentrada em reuniões com representantes do governo em Brasília.