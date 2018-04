Técnicos do governo esclarecem que Cide não subirá Técnicos do governo explicaram nesta tarde que não será a Contribuição de Intervenção sobre o Domínio Econômico (Cide) dos combustíveis que poderá subir até 0,30%, a partir de janeiro, para compensar a queda de arrecadação do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) dos Estados por conta da interligação dos sistemas isolados da região Norte. Segundo eles, o que poderá subir até 0,3% é um encargo cobrado das distribuidoras de energia elétrica para incentivar projetos de pesquisa e desenvolvimento do setor.