Técnicos do governo interpretam o PIB: começou a recuperação Logo após a divulgação, pelo IBGE, dos números do PIB de 2003, a Assessoria Econômica do Ministério do Planejamento distribuiu uma nota em que seus técnicos fazem considerações sobre os resultados ? os primeiros do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Os técnicos destacam, na nota, que, apesar do resultado negativo do acumulado do ano, o comportamento do PIB no quarto trimestre do ano passado confirma a recuperação da atividade iniciada em julho. "O PIB a preços de mercado, com ajuste sazonal, cresceu 1,5%. O quarto trimestre confirma a recuperação iniciada no trimestre anterior, quando o PIB registrou a primeira taxa positiva (0,1%) do ano", ponderam os técnicos. Um dos elementos destacados na análise do Planejamento é o comportamento dos chamados componentes da demanda agregada no quarto trimestre de 2003. "O investimento cresceu 4%, confirmando a expansão iniciada no terceiro trimestre de 2003, após queda superior a 4,5% no primeiro semestre. O mesmo ocorreu com o consumo das famílias, que cresceu 1,6% no quarto trimestre em relação ao terceiro, e do governo, 0,1%", destacam os técnicos. Outro componente da demanda agregada ressaltado pelo Planejamento foi o comércio exterior. "As exportações de bens e serviços elevaram-se 5,5% e as importações, 8,3%", apontam os técnicos. Essas elevações representam, segundo o Planejamento, a maior absorção doméstica de máquinas, equipamentos e insumos industriais. "Em síntese, o último trimestre de 2003 confirma a recuperação iniciada em julho." Estabilidade e recuperação O comportamento estável do PIB no quarto trimestre de 2003 ante o mesmo período de 2002 também é entendido pelo Ministério do Planejamento como um indicativo de recuperação da economia brasileira. O PIB a preços de mercado, com ajuste sazonal, registrou recuou de apenas 0,1% em relação ao último trimestre de 2002. "Esse resultado foi, sobretudo, determinado pela alta base de comparação: a taxa de crescimento do PIB no quarto trimestre de 2002 foi de 3,9%. Essa é outra evidência da recuperação da economia no último trimestre de 2003", afirmam os técnicos da Assessoria Econômica. O comportamento de alguns componentes da demanda agregada, neste período de comparação, foi positivo. As exportações cresceram 10,1% e as importações 10%. Entretanto, os investimentos tiveram uma queda de 5% e o consumo das famílias registrou uma nova retração, dessa vez de 0,6%. Para o governo, essa queda deve ser vista em perspectiva, uma vez que ela foi a menor verificada ao longo dos trimestres de 2003. "Tal diminuição no ritmo de queda do consumo familiar reflete as medidas anti-cíclicas tomadas pelo governo desde junho de 2003: crédito às famílias de baixa renda, microcrédito, queda das taxas de juros ao consumidor e crédito em consignação com desconto em folha de pagamento", argumentam os técnicos. Diminuição dos impostos A queda de 0,2% do PIB brasileiro em 2003 reflete, segundo a análise da Assessoria Econômica do Ministério do Planejamento, a diminuição de 1,7% nos impostos que incidem sobre produtos fabricados no País. "Este declínio no volume dos impostos sobre produtos reflete o baixo dinamismo de setores com maior incidência de impostos: produtos minerais não metálicos, farmacêuticos, artigos de plástico, industriais do vestuário e de bebidas", afirmam os técnicos na nota divulgada esta manhã.