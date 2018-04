Técnicos europeus farão inspeção em SC

Uma equipe de técnicos do Escritório de Alimentação e Veterinária da União Europeia (FVO, pelas iniciais em inglês) virão ao Brasil, em outubro, para inspecionar Santa Catarina, segundo informou ontem o Ministério da Agricultura. A missão vai avaliar a possibilidade de habilitar o Estado para exportar carne suína in natura e bovinos vivos para a Europa. Na quarta-feira, o ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, previu que até o fim do ano que vem todo o País estará livre da aftosa, ainda que a maioria dos Estados ainda necessite continuar o processo de vacinação no gado.