Técnicos negam existência de novo foco de aftosa em MS Técnicos da Secretaria de Defesa Agropecuária, do Ministério da Agricultura, negaram hoje que tenha sido confirmado um novo foco de febre aftosa no rebanho de Mato Grosso do Sul. Os boatos davam conta que haveria um novo foco no município de Sete Quedas, que está fora da zona tampão determinada pelo Ministério da Agricultura, depois de confirmados 11 focos da doença no Estado.