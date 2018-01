Tecnologia é foco de missão comercial Brasil-Coréia A Câmara de Comércio Coreana no Brasil, a Korea Trade Center (Kotra), está organizando uma missão empresarial para a Coréia, com foco nos segmentos de tecnologia da informação, eletroeletrônica, máquinas e peças para maquinário. O objetivo é intensificar o comércio entre os dois países, cujo montante foi de US$ 2,737 bilhões em 2001, com a Coréia exportando US$ 1,61 bilhão e o Brasil comercializando US$ 1,126 bilhão para o parceiro asiático. A viagem acontecerá entre os dias 15 e 20 de fevereiro. Segundo o vice-diretor da Kotra, Seung-Hwan Do, o público-alvo da missão são empresas interessadas em oportunidades de negócios com companhias coreanas de médio porte, com produtos de alto valor tecnológico, tais como: software, microprocessadores, instrumentação inteligente, além de fabricantes ou distribuidores de máquinas para diversos setores da manufatura. Na área de tecnologia da informação, a meta dos coreanos é aumentar entre 20% e 30% as exportações para o Brasil. A ambição dos asiáticos é ganhar espaço hoje ocupado pelos americanos. "A Coréia tem preços, em média, 30% menores que os do mercado norte-americano. Daí o crescente interesse do empresário brasileiro em estreitar laços conosco", afirma Do. De janeiro a julho de 2002, a Coréia exportou para o Brasil o equivalente a US$ 655,3 milhões, representando uma alta de 17,6% em relação a igual período de 2001. As importações da Coréia, por sua vez, ficaram em US$ 775,7 milhões no período, com queda de 32,4%. Os números do segundo semestre de 2002 ainda não foram fechados. Mais informações sobre a missão comercial podem ser obtidas pelo telefone (11) 289-4200 ou por e-mail kotrasp@uol.com.br