Tecnologia estimula safra de soja no Mato Grosso Qualquer adjetivo superlativo é modesto para expressar a grandeza da cultura de soja no Mato Grosso. São 4,277 milhões de hectares, onde serão colhidas 13,259 milhões de toneladas de soja, volume 13,9% acima das 11,636 milhões de toneladas colhidas na safra passada, segundo o último levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). O avançado nível tecnológico dos produtores instalados no Mato Grosso se reflete na alta produtividade das lavouras de soja. O rendimento é estimado em 3.100 kg/hectare pela Conab, nível 12% superior a média brasileira, de 2.765 kg/hectare, e uma das maiores do mundo. Na safra passada, o Mato Grosso só perdeu para a produtividade de Iowa, mas na média de quatro anos bate os três principais estados produtores de soja dos EUA (veja quadro). A área de soja no Mato Grosso não pára de crescer. Nesta safra a expansão foi de 10%, em torno de 420 mil hectares, e no próximo plantio deve aumentar na mesma proporção, com o avanço do cultivo sobre áreas de pastagens e cerrados. O consultor André Pessoa, sócio-diretor da Agroconsult, observa que o Mato Grosso vai colher neste ano 1 saco a mais de soja por hectare, apesar de fatores que poderiam contribuir para derrubar a produtividade, como a falta de chuvas que provocou atraso no plantio, do surgimento da ferrugem no final do ciclo das lavouras e da expressiva área de cultivo de áreas novas. Pessoa observa que os forte investimento feito na compra de máquinas e implementos de última geração, por meio de financiamento do Programa de Modernização da Frota de Máquinas Agrícolas (Moderfrota), possibilita aos produtores realizar o plantio em metade do tempo gasto há cinco anos. Nas plantadeiras atuais, o produtor controla a eficiência de distribuição das sementes através de um computador existente no painel da máquina. Antes o operador tinha que parar a máquina para realizar uma vistoria no solo e ver se o trabalho estava sendo bem feito. O alto nível tecnológico se revela também nas áreas novas. Pessoa explica que há cinco anos não se investia pesado nas lavouras cultivadas em áreas de abertura de fronteira. Hoje, o produtor realiza calagem e adubação pesada no arroz, normalmente cultivado no primeiro ano de cultivo, e no plantio da soja entra com adubação normal. Com isso, a produtividade do primeiro ano de cultivo da soja saltou de 35 a 40 sacas por hectare para os atuais 45 sacos. Um dos novos pólos agrícolas é o município de Nova Maringá, onde a pecuária extensiva ainda resistia em meio a um mar de soja, por causa da falta de infra-estrutura no município. A perspectiva de construção de uma rodovia asfaltada que irá cortar o município e a instalação de um armazém pela Bunge Alimentos provocaram uma corrida pelas terras, que triplicaram de preços em apenas um ano. O maior potencial de cultivo da região está no município de Brasnorte, que tem um chapadão de 30 quilômetros por 100 quilômetros, uma área de 300.000 hectares. O produtor paranaense Darci Francisco Mocellin comprou no início do ano passado 965 hectares em Nova Maringá, quando pagou R$ 250 pelo o hectare de terra. Recentemente, Mocellin recusou propostas de R$ 800 pelo hectare. Mocellin é um brasiguaio, que após 30 anos de cultivo na província de Salto de Guaíra, em território Paraguaio, cansou de ser tratado como estrangeiro e resolveu plantar em solo pátrio. Mocellin está cultivando nesta safra 60 hectares de arroz e 46 hectares de soja. Na próxima safra, Mocellin ele pretende ampliar a área de soja para 250 hectares, com a derrubada de áreas de mata. As restrições impostas pelas leis ambientais podem atrapalhar os planos do produtor, pois a legislação do município permite a exploração agrícola de 20% da área. Um dos bons exemplos da dinâmica da soja no Mato Grosso é o município de Nova Mutum, que surgiu como uma vila em torno de posto de gasolina que existia às margens da rodovia BR 163. A vila se formou dentro de uma fazenda de 169 mil hectares, de propriedade de um grupo de empresários, liderados pelo pioneiro José Aparecido Ribeiro, que realizou um projeto de colonização considerado modelo na região, com estradas, água e energia elétrica. Hoje, Nova Mutum é uma próspera cidade de 18 mil habitantes, com restaurante, lojas e residências que nada deixam a desejar aos padrões da classe média alta dos centros urbanos. Os primeiros produtores que chegaram a Nova Mutum no início dos anos oitenta recebiam também da colonizadora um lote para construção de residência na cidade, lembra o produtor catarinense Paulo César Baldissera, que chegou a cidade ainda menino, junto com os pais e seis irmãos, há 23 anos. Hoje, aos 35 anos, Paulo César cultiva com dois irmãos uma área de 250 hectares de soja, que na próxima safra será ampliada para 350 hectares. A arrecadação mensal de impostos pela prefeitura de Nova Mutum gira em torno de R$ 1 milhão, segundo o secretário de Agricultura do município, Agmar Lima. A disputa dos municípios pela originação de soja, que pesa no índice para repasse de impostos, levou a prefeitura e rever os dados de área plantada. A partir de fotos de satélite, Lima chegou a conclusão de que a área cultivada no município é de 290 mil hectares, bem acima dos 136 mil hectares da estatística do IBGE. Por Nova Mutum passam todos os meses dezenas de produtores rurais e pesquisadores estrangeiros, interessados em conhecer e talvez investir em lavouras de soja na região. A reportagem encontrou em um hotel no município um grupo de norte-americanos, formado por cinco produtores e dois pesquisadores, que percorreram diversas fazendas. Marvin Born, um produtor de milho irrigado no Texas, disse que ficou impressionado com o nível tecnológico dos agricultores brasileiros e pensa em investir no cerrado. Evolução da Produção de Soja no MT (Produção em milhões de toneladas) Safra MT Brasil Participação 92/93 4.119 22.558 18,3% 93/94 5.320 24.912 21,4% 94/95 5.491 25.651 21,4% 95/96 5.033 23.155 21,7% 96/97 6.061 26.391 23,0% 97/98 7.228 31.307 23,1% 98/99 7.469 30.915 24,2% 99/00 8.775 32.754 26,8% 00/01 9.533 37.720 25,3% 01/02 11.697 42.020 27,8% *02/03 14.040 50.965 27,5% Fonte: IBGE (*) Estimativa da Agroconsult em 02/03. Produtividade da Soja (sacos/ha) Indiana Iowa Illinois Média** MT 1999/00 43,7 49,9 47,1 46,9 50,3 2000/01 51,6 48,8 49,3 49,9 50,9 2001/02 54,9 49,3 50,4 51,5 51,0 2002/03 46,0 53,8 48,2 49,3 52,1 Média dos 4 anos 49,1 50,5 48,8 49,4 51,1 *Média dos três estados dos EUA Fonte: Agroconsult 