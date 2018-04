Tecnologia marca lançamentos de novos brinquedos O mercado de brinquedos ganha este ano um volume maior de produtos de tecnologia sofisticada e também de valor agregado mais alto. O número de lançamentos será menor. No ano passado, 2.500 novidades chegaram ao varejo. Este ano serão 1.500. "Houve um excesso de oferta", diz o presidente da Abrinq, Synésio Baptista da Costa. Os lojistas confirmam a tendência de mais opções de produtos de valor elevado. "Há mais tecnologia nos brinquedos. Não tenho dúvidas de que estes produtos vão ter grande aceitação no mercado", diz o diretor da rede Ri Happy de Brinquedos, Ricardo Sahyon. O raciocínio de Sayon tem por base o desejo das crianças de hoje de terem celular e computador. "Se os pais compram estes produtos para elas, porque não comprariam brinquedos mais sofisticados e de maior custo?" Em média, os brinquedos devem estar de 10% a 12% mais caros em relação ao ano anterior, pelo cálculo do diretor da PBKids, Carlos Eduardo Cinermann. "Os preços poderiam estar melhores, mas as linhas apresentadas estão incorporando uma tecnologia maior", diz. A Estrela, líder de mercado do setor, entra no varejo com 350 lançamentos e expectativa de aumentar em 10% suas vendas em relação a 2001, que somaram R$ 180 milhões. A aposta no crescimento está relacionada ao maior número de lançamentos de valor agregado mais alto, a uma conjuntura econômica mais favorável e à antecipação da feira do setor, a Abrin, de junho para abril, favorecendo o fechamento de negócios melhores já no primeiro semestre. Com 250 lançamentos, a Mattel quer investir no pequeno e médio varejo este ano. "Estamos em 2 mil pontos-de-venda e a intenção é chegar a 5 mil até o fim do ano", diz a gerente de marketing no Brasil da Mattel, Cristina Lara. A importadora descarta a possibilidade de ter uma fábrica no País, mas pode começar a produzir alguns brinquedos nacionais por meio de terceiros. "Vamos testar o mercado de jogos cartonados e de quebra-cabeças. Se a aceitação for boa, vamos qualificar terceiros para produzir a partir de janeiro", diz a gerente da Mattel.