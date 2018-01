Tecnologia requer maior parcela de gastos Os paulistanos de classe média já gastam mais com novos itens de consumo (como celular e Internet) do que com produtos farmacêuticos, de higiene e limpeza e serviços domésticos. Pesquisa inédita desenvolvida pela agência Grottera.com mostra que 3,66% das despesas totais das famílias são destinadas a produtos que há poucos anos quase não participavam do mercado. O porcentual está acima de diversos grupos de gastos na comparação com os dados regionais de São Paulo da Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) da Fundação Getúlio Vargas, para famílias com renda em torno de dez salários mínimos. O resultado é fruto da inclusão de novos hábitos de compra e pagamento no orçamento mensal que, segundo a Grottera, mudaram significativamente para 63% dos brasileiros nos últimos cinco anos. O levantamento envolveu entrevistas com 50 moradores da capital paulista e 900 questionários respondidos por meio da Internet em todo o País, por pessoas com mais de 21 anos, de diferentes níveis sociais. As informações foram coletadas em fevereiro e comparadas aos dados da POF-FGV referentes a faixas semelhantes da população. Para uma professora, casada, de 39 anos, entrevistada durante a coleta de dados, o uso do telefone celular foi um dos itens que mais alterou as despesas mensais nos últimos anos. "Só lá em casa são três contas." A mudança na estrutura de consumo, de acordo com a pesquisa, inclui ainda aumento nos gastos com viagens e alimentação fora de casa. "Antes as pessoas comiam em casa e, raramente, iam a um restaurante. Hoje ocorre o contrário", compara o presidente da Grottera, Luis Grottera. É preciso considerar, no entanto, que todos esses gastos a mais dos últimos cinco anos estão incindindo sobre salários que pouca alteração tiveram no período. Diante desse quadro, Grottera avalia que este pode ser um dos motivos de boa parte das empresas registrar performance abaixo das expectativas nos dois primeiros meses do ano. "As exceções são as indústrias de eletrodomésticos, de automobilismo e de turismo." Para comparar ele apresenta os resultados da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), que registrou crescimento de 2,7% em 1999 e, diminuindo o ritmo das vendas, de 1,23% no ano passado. "O dinheiro está indo para outro lugar", diz.