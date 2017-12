Teixeira da Costa relativiza decisão sobre a Selic O vice-presidente do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, Roberto Teixeira da Costa, disse que a decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) de manter em 16,5% a taxa básica dos juros da economia (a Selic) terá pouca influência sobre o mercado. "Eu procuraria relativizar essa decisão", disse ele em entrevista ao Conta Corrente, da Globo News. E acrescentou que o fato de o Copom não ter seguido as previsões dos analistas, que previam uma queda de 0,5%, vá ser um divisor de águas daqui para a frente. Ou seja, quem estava programado para investir não deixará de fazê-lo por causa dessa decisão da autoridade monetária. Na avaliação de Teixeira Costa, a manutenção da Selic em 16,5% foi uma freada de arrumação. "Eu acho que o Banco Central estava inseguro (em relação à inflação). Os números que saíram neste fim de semana (passado) nos jornais fizeram a ficha cair. Quando eu vi no Estado de S. Paulo de domingo aquelas declarações dos empresários todos mostrando uma grande ânsia de aumentar preços, o que aliás é explicável, mesmo porque eu nunca vi nenhum empresário dizer em jornal que estava pretendendo diminuir preço no mês seguinte. Enfim, tudo isso somado colocou uma postura conservadora no Banco Central." Reunião de Davos Para o dirigente do CBRI, a decisão do Copom coincide com a abertura do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. "Acho que talvez seja conveniente para o presidente do Banco Central chegar lá dizendo ´olha, realmente, nós não temos um Banco Central independente, já que existe essa demanda, mas temos um Banco Central que continua tomando decisões que lhe parecem compatíveis com o cenário atual." Sem pessismismo Teixeira da Costa disse que não engrossa a corrente dos pessimistas, embora reconhecesse que as taxas de juros têm de cair muito mais do que a média que o mercado estava esperando (0,5%). "Eu acho que essa freada de arrumação se corrige a partir de fevereiro. Acho que vamos ter, na véspera do Carnaval, um retorno dessa tendência de redução da taxa de juros, porque não acho que o problema da inflação no Brasil vai se corrigir mexendo na taxa."