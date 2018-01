Tele Celular Sul: conta pode ser paga no cartão Numa iniciativa inédita entre as operadoras de telefonia celular do Brasil, a Tele Celular Sul (TIM) passa a oferecer a seus clientes a possibilidade de pagamento das contas via débito automático nos cartões MasterCard. Parceria firmada entre com a Redecard - responsável pelo credenciamento e captura de transações do cartão de crédito MasterCard - permitirá aos assinantes do sistema pós-pago a quitação das faturas utilizando o cartão de crédito, mediante autorização prévia. Para incentivar o uso do serviço, a TIM, que cobre os estados do Paraná e Santa Catarina, oferece 50 minutos grátis aos clientes que se cadastrarem para este tipo de cobrança até 15 de janeiro.