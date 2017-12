Tele Leste: reestruturação societária A Tele Leste Celular está preparando uma reestruturação societária entre as suas subsidiárias. A holding, controlada pela Iberdrola e Telefónica, detém duas operadoras, a Telebahia e a Telergipe. Ambas têm ações no mercado. O diretor de relações com Investidores da companhia, Antonio Munhoz preferiu não definir um prazo para a finalização do modelo da operação As empresas do setor de telecomunicações criadas com a privatização da Telebrás têm optado por promover reestruturações societárias para reduzir custos. Esse caminho já foi trilhado pela Tele Nordeste Celular e Tele Centro Sul, por exemplo, que promoveram incorporações de operadoras. A Tele Leste Celular também está remodelando o perfil de sua dívida. Atualmente, o endividamento líquido é de R$ 200 milhões, sendo 25% no curto prazo. Na semana passada, a companhia conseguiu um empréstimo de US$ 52,5 milhões com o Banco Europeu de Investimentos, para refinanciamento de dívidas antigas e investimentos. O orçamento deste ano prevê investimentos de R$ 150 milhões. Hoje, a companhia tem 590 mil clientes e pretende chegar a 700 mil no final do ano. No início de 2000, a empresa tinha 150 estações de transmissão digitais. A expectativa é encerrar o ano com 254. O número de estações analógicas deve passar de 212 no início do ano para 261 em dezembro.