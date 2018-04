"Tele-sexo" não pode ser cobrado sem autorização Para cobrar por serviços, como "tele-sexo", a empresa de telefonia precisa de autorização do assinante da linha. Do contrário, não poderá realizar a cobrança na conta, uma vez que este tipo de serviço não faz parte do contrato firmado com a telefônica. Essa foi a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que determinou o pagamento de 30 salários mínimos (R$ 6 mil) pela Telecomunicações do Rio de Janeiro S.A. (Telerj) à assinante Angela Maria da Cruz. Além do pagamento da indenização de 30 salários pelo envio do nome de Angela ao Cadastro de Inadimplentes, o STJ anulou a cobrança de duas contas telefônicas referentes a ligações internacionais para o serviço "tele-sexo" no valor de R$ 15 mil. As ligações teriam sido realizadas nos meses de junho e julho de 1996, de acordo com as faturas, porém a usuária nega que tenha acessado o serviço. Por não pagar os valores de que discordava, ela teve a linha telefônica cortada e o nome protestado. Angela entrou com ação na Justiça e perdeu nas primeiras instâncias. Em recurso ao STJ, a decisão foi revertida. Com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC), as cobranças foram canceladas, o nome da usuária foi retirado dos cadastros de processo e a empresa deverá pagar uma indenização de 30 salários mínimos. O artigo 39 do CDC estabelece que o fornecedor não pode executar serviço sem autorização expressa do consumidor.