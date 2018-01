Telebrás deve manter liquidez O recibo Telebrás, que saiu da carteira do Ibovespa - Índice da Bolsa de Valores de São Paulo -, ainda vai manter facilidade de negociação (liquidez) por um tempo razoável. E a queda do volume de negócios vai ser gradual, de forma que os acionistas que detém este recibo não devem se desesperar para vender seus papéis. Há tempo suficiente. Julio Ziegelmann, diretor de Renda Variável da BankBoston Asset Management (BAM), diz que o acionista tem um horizonte de um ano ou até um pouco mais para vender os recibos com tranquilidade. "A liquidez se manterá em um nível que não causará problemas ao investidor que negocia quantidades pequenas", completa. O chefe da Área de Análise do Banco Pactual, Ricardo Kobayashi, não fixa prazo, mas também afirma que "não há pressa para vender o recibo" e lembra que a participação indireta no Ibovespa dos papéis que compõem o recibo Telebrás ainda é de 35%. Ou seja: a mudança do índice provocou uma queda da participação destes papéis, que antes era de 40% da carteira. Mas ainda assim é uma participação expressiva. Jorge Simino, diretor-executivo de Pesquisa e Renda Variável da UAM (Unibanco Asset Management), é mais conservador. Ele aconselha o investidor a não esperar tanto para vender o recibo Telebrás. O dinheiro desta venda até pode ser usado para recompor a carteira ações com papéis de empresas do setor de telecomunicações, mas escolhidas caso a caso, e não agrupadas no recibo. Preço do recibo não cai, dizem analistas Os três especialistas concordam que o preço do recibo Telebrás não sofrerá com a perda de liquidez, porque será sempre igual à soma do preço de mercado das ações que o compõem. Simino, do Unibanco, opina que o mais adequado ao proprietário de recibos da Telebrás não é desdobrar o papel para vender separadamente as ações das empresas que o compõem. "O mais simples é vender o recibo. Lotes muito pequenos de ações são negociados no mercado fracionário com desconto no preço." Ele lembra também que na cesta de ações que é o recibo da Telebrás há papéis que têm perspectivas muito favoráveis.