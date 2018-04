TeleCheque: 97,69% dos cheques foram pagos em junho O número de cheques honrados em junho aumentou 0,71% no País, na comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com levantamento da TeleCheque, que avalia a concessão de crédito no varejo. Do total de cheques emitidos no mês passado, 97,69% foram honrados. Em relação ao mês de maio, houve um aumento de 0,49%.