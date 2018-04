Telecheque: descontrole é causa de inadimplência Uma pesquisa da Telecheque registrou que o descontrole de despesas é o principal motivo da inadimplência (resposta de 46,7% dos entrevistados). Os outros principais motivos foram emprestar o nome para outra pessoa (16,6%), atraso salarial (15,2%) e desemprego (10%). A pesquisa foi realizada com 1.000 consumidores com restrições de crédito, em todo território nacional. A pesquisa da Telecheque também registrou o perfil do inadimplente: - a maioria é do sexo feminino (53,6% dos entrevistados); - a maioria é jovem, com idade entre 21 e 30 anos (39,1%) e 31 e 40 anos (27,1%); - 42,1% dos entrevistados possuem renda entre R$ 501 e R$ 1.000. - as roupas destacaram-se como principal produto adquirido (23,3% dos entrevistados); - a maioria dos consumidores pesquisados (56,1%) adquiriu o produto à vista; e - 50,7% dos inadimplentes fizeram uma compra de até R$100; Veja abaixo as tabelas com os resultados das pesquisas. Motivos da inadimplência: MOTIVO DA INADIMPLÊNCIA Motivo da inadimplência Porcentual Descontrole 46,7% "Emprestar o nome" 16,6% Atraso salarial 15,2% Desemprego 10,0% Doença 5,1% Acidente 2,3% Depósito antes do prazo acordado 1,6% Roubo/ perda 1,6% Outros 0,9% Produtos adquiridos pelos inadimplentes: PRODUTO ADQUIRIDO Produto adquirido porcentagem Roupas 23,3% Compras no supermercado 18,0% Produtos de Couro 9,2% Combustível 7,1% Peças automotivas 3,6% Cosméticos 1,8% Material de construção 1,4% Número de prestações nas compras dos inadimplentes: Nº MÉDIO DE PRESTAÇÕES Nº médio de prestações porcentagem À vista 56,1% 2 16,9% 3 13,2% 4 2,8% 5 2,1% 6 1,4% Acima de 7 2,9% Não lembra 4,8% Valor médio da compra dos consumidores pesquisados: VALOR MÉDIO DA COMPRA (R$) Valor médio da compra (R$) porcentagem De 1 a 100 50,7% De 101 a 200 19,4% De 201 a 300 9,3% De 301 a 400 7,6% De 401 a 500 3,6% De 501 a 1.000 4,3% Acima de 1.001 5,1% Fonte: Telecheque