Telecheque: Inadimplência com cheques cai 9,86% em junho O índice de inadimplência caiu 9,86% em junho ante maio, de acordo com a Pesquisa Nacional sobre Liquidação de Cheques, divulgada nesta segunda-feira (8) pela Telecheque. O nível de inadimplência em junho foi de 2,56% do total de documentos emitidos, na comparação com 2,84% em maio. Já em relação a junho de 2012, quando o índice ficou em 2,80%, a queda foi de 8,57%.