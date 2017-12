Telecom anuncia intenção de vender participação no Brasil O presidente da companhia telefônica italiana Telecom, Marco Tronchetti Provera, disse nesta terça-feira que pretende negociar sua participação na Telecom Brasil e acrescentou que sua empresa deve reforçar presença na França e na Alemanha. Tronchetti, que foi entrevistado por meios de comunicação locais, declarou a analistas econômicos que solicitou ao grupo financeiro americano JP Morgan que realize a operação de venda. A Telecom apresentou hoje seu balanço do primeiro semestre do ano, com receita chegando a 15,335 bilhões de euros, o que supõe um aumento de 5,6% em relação ao mesmo período de 2005. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) cresceu 0,5% (6,516 bilhões de euros), enquanto o resultado líquido de exploração (Ebit) recuou 4,3% (3,799 bilhões de euros). O prejuízo líquido em 30 de junho de 2006 era de 41,3 milhões de euros, ou seja, 700 milhões de euros a menos que o montante registrado em 31 de março último, número do qual foi excluído o pagamento de dividendos no valor de três bilhões de euros.