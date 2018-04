Telecom Italia anuncia renúncia de chairman Guido Rossi Guido Rossi renunciou à presidência do Conselho da Telecom Italia, informou a empresa de telecomunicações na sexta-feira, em uma decisão bastante aguardada depois que a controladora, Pirelli, agiu para removê-lo do posto no começo da semana. A Telecom Italia se tornou alvo da gigante norte-americana AT&T e da mexicana America Movil, que querem comprar da Pirelli uma fatia majoritária na Olimpia - companhia que detém parcela de 18% da Telecom Italia.