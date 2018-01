Telecom Italia está pronta para comprar participação na BrT A Telecom Italia SpA (TI) está pronta para retomar o controle da Brasil Telecom S/A, segundo o chairman do grupo, Marco Tronchetti Provera. Em teleconferência com investidores, Tronchetti disse: "Estamos prontos para comprar, em condições convenientes estamos definitivamente interessados", afirmou. As informações são da agência Dow Jones.