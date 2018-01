Telecom Itália fecha acordo e compra fatia do Opportunity A Telecom Italia e o Opportunity, do banqueiro Daniel Dantas, anunciaram hoje um acordo para solucionar a disputa societária em torno da Brasil Telecom. A empresa italiana irá comprar a participação do banco no capital da companhia, por 341 milhões de euros( cerca de R$ 1,1 bilhão). Desse total, 50 milhões de euros serão pagos a título de transação sobre os litígios. "A aquisição das participações do Opportunity acontecerá na finalização de um eventual acordo com o outros sócios do Opportunity ou, no mais tardar, em 24 meses", diz o comunicado da empresa italiana, referindo-se ao Citigroup e aos fundos de pensão. "Telecom Itália e Opportunity chegaram, simultaneamente, a um acordo que prevê a extinção dos litígios e disputas existentes, derivados principalmente da sobreposição de licenças." Para isso, as atividades de telefonia celular da Brasil Telecom serão transferidas para a TIM Brasil, por meio de incorporação. Dessa forma, é resolvida a questão da sobreposição de licenças da companhia italiana no setor. O acordo também permite que a Telecom Italia retome seus direitos sobre o controle da Brasil Telecom, de onde saiu em agosto de 2002 exatamente para operar a telefonia celular, antes de a empresa brasileira ter cumprido as metas da Anatel e estar apta para isso. A Brasil Telecom também divulgou comunicado hoje informando que o acordo significa a "solução final de todos litígios em curso entre empresas do Grupo Brasil Telecom e do grupo Telecom Italia".