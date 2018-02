Telecom Italia pode separar rede fixa O executivo-chefe da Telecom Italia, Riccardo Ruggiero, disse ontem que a companhia não descarta a possibilidade de separar sua rede de linhas fixas e vender uma fatia minoritária na unidade. O comentário foi feito um dia depois de a agência que regulamenta as telecomunicações do país ter afirmado que a companhia deve separar sua rede de linhas fixas para aumentar a concorrência no mercado doméstico.