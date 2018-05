Telecom sentiu os efeitos já no início do ano As operadoras de telefonia já sentiram no primeiro trimestre as consequências da inflação mais elevada e do maior comprometimento da renda de seus clientes. "Observamos, de fato, o impacto da inflação e do endividamento no orçamento familiar e isso tem afetado a provisão de devedores duvidosos (PDD) das operadoras, em função de maior nível de inadimplência", afirma Renato Pasquini, analista da consultoria Frost & Sullivan.