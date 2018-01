Telefone de atendimento da Aneel mudará para 144 O telefone da Agência Nacional de Elétrica (Aneel) para atendimento aos consumidores passará a ter o número 144, até o fim de março. Com a mudança, autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o novo número, válido em todo o território nacional, substituirá o atual 0800 727 2010. Com isso, a Aneel será a primeira agência reguladora a ter um número de três dígitos para o atendimento aos consumidores. Em nota à imprensa, a Agência ressalta que a ligação continuará sendo gratuita e informa ainda que, nos 90 dias após a entrada em operação do novo número, as ligações que forem feitas para o antigo 0800 serão atendidas por uma mensagem eletrônica que informará o novo número para o atendimento. A mudança foi solicitada pela própria Aneel. Segundo a agência, o novo número é de mais fácil memorização. Além disso, os telefones de três dígitos são reservados a serviços de utilidade pública. O centro de atendimento da Aneel recebe, em média, 80 mil telefonemas por mês. Anualmente, mais de 900 mil consumidores, que solicitam esclarecimentos ou fazem reclamações, são atendidos pela central. A Aneel ressalta, entretanto, que, no caso de reclamações, é recomendável que o consumidor ligue, primeiro, para a empresa que distribui energia em sua região. Uma reclamação à Aneel é cabível quando o cliente não é devidamente atendido pela empresa. Segundo a Aneel, 95% das ligações para sua central são de consumidores solicitando informações sobre o setor elétrico.