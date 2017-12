Telefone e tarifa de água devem pressionar IPCA em setembro As pressões já conhecidas para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de setembro são a segunda parcela de reajuste do telefone fixo (cerca de 4% de pulso e assinatura a partir do início do mês) e o aumento de 7% na tarifa de água e esgoto de São Paulo a partir do dia 29 de agosto. A gerente do Sistema de Índices de Preços do IBGE, Eulina Nunes dos Santos, disse que não é possível avaliar, ainda, qual será o impacto porcentual desses reajustes na inflação. Ela disse também que, ainda que os alimentos tenham mantido o patamar elevado de reajustes em agosto, é imprevisível o comportamento que terão em setembro. "O segundo semestre é de entressafra, o que a princípio pressiona os alimentos, mas produtos como arroz e feijão estão caindo de preços", disse. Inflação em agosto A alta do IPCA de agosto (0,69%) foi a maior registrada em meses de agosto desde 2001 (0,70%) e revelou repasses de aumentos de custos em vários produtos, segundo destacou a gerente do IBGE. A alta de preços de produtos como ferro, aço e resinas de plástico no atacado acabaram provocando, no varejo, segundo o IPCA, reajustes em acessórios e peças para veículos (1,73%), eletrodomésticos (1,05%), automóveis usados (0,96%) e artigos para reparos de residência (como ferragens, pregos e parafusos, com 1,23%). "O que fica mais evidente nesses aumentos é a pressão dos custos. Se estivesse evidenciada uma pressão de demanda sobre os preços, provavelmente estaria mais generalizada. A pressão de demanda sobre a inflação é mais difícil de ser observada, exceto quando há aumentos generalizados", disse. Eulina apresentou dados coletados na Anfavea e que mostram, no acumulado de janeiro a agosto, aumentos no custo de aquisição de metais não ferrosos (23%), resinas de plástico (20%) e aço (30%). Ela afirmou que os preços de produtos cotados no mercado internacional, como a cana-de-açúcar e o aço, representaram alguns dos principais impactos sobre o IPCA de agosto, tanto nos eletrodomésticos, automóveis e outros, como em alimentos e combustíveis. Veja na tabela abaixo as variações mensais por grupos para o resultado do IPCA: Grupos Índice Geral 0,69 Alimentação e Bebidas 0,85 Habitação 0,34 Artigos de Residência -0,03 Vestuário 0,50 Transportes 1,21 Saúde e Cuidados Pessoais 0,42 Despesas Pessoais 0,65 Educação 0,57 Comunicação 0,64