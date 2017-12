Telefone ficará mais barato a partir de 6ª feira As tarifas de telefonia fixa local ficarão cerca de 0,5% mais baratas a partir desta sexta-feira. A medida foi publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União, com autorização da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A determinação tem um prazo de 48 horas para ser efetivada. Os porcentuais já haviam sido anunciados na semana passada, pelo ministro das Comunicações, Hélio Costa. Porém a autorização só foi concedida na última segunda-feira, depois que o recém-empossado presidente da agência, Plínio de Aguiar Júnior, assinou o documento. As reduções serão aplicadas linearmente em todos os itens da cesta tarifária das operadoras, como o valor do pulso, da assinatura básica ou da habilitação. A maior redução, em termos porcentuais, foi a da Telemar, de 0,5134%. Na Telefônica, as contas cairão 0,3759%, enquanto as Brasil Telecom vão se reduzir em 0,4222%. Na CTBC a queda de tarifas foi de 0,4009% e as da Sercomtel cairão 0,3759%.