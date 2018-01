Telefone pode subir 13% De acordo com os contratos de concessão, as companhias têm o direito de repassar a inflação medida pela Fundação Getúlio Vargas através do IGP-DI compreendido entre maio de 1999 a maio deste ano, para os serviços locais. Ainda falta o índice deste mês para calcular o reajuste correto. A Anatel está analisando os custos das empresas com o objetivo é obter um índice de reajuste menor. Porém, não vai ser desta vez que os consumidores serão beneficiados com menores tarifas. Como na telefonia local os clientes dependem de uma única empresa, não haverá guerra de preços, como acontece nas ligações de longa distância nacionais e internacionais. O contrato de concessão prevê que só a partir do próximo ano os serviços locais contarão com um redutor, o que levaria a um percentual de correção menor do que o IGP-DI. Mesmo assim, o chamado fator de transferência é de 0,01, o que teria um impacto de 1,13 ponto percentual a menos numa inflação anual de 13%. Cuidado com reajustes diferenciados Os critérios de reajuste de tarifas podem também levar um determinado tipo de componente da cesta a ficar acima da inflação. A assinatura básica, por exemplo, pode subir até 9% acima da inflação apurada no período. Para que isso seja possível, a operadora terá que reduzir um outro serviço que integra a cesta local. Em junho do ano passado, por exemplo, as companhias telefônicas pediram que a habilitação da linha tivesse o preço significativamente reduzido. No caso da Telepar, operadora do Paraná, a habilitação passou de R$ 80,00 para R$ 8,40 (sem impostos), uma queda de 89,5%. Isso permitiu que a Telepar aumentasse o pulso local e assinatura residencial em 17,7%, bem acima do IGP-DI, que ficou em 7,99% entre maio de 1998 e maio de 1999.