Telefone tem alarme contra maus negócios A Corretora Novação está oferecendo um dispositivo de alerta nos negócios por telefone para compra ou venda de ações. Com o sistema, é possível definir limites de negociação, não deixando o cliente com receio de ultrapassar o valor mínimo ou máximo que deseja transacionar no mercado acionário. Segundo a corretora, o sistema é inédito no País, pois conecta o investidor por telefone on-line diretamente com a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Veja link abaixo.