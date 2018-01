Telefonia ainda é líder em reclamações Embora as empresas de telefonia estejam cumprindo as metas de qualidade exigidas pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o número de clientes insatisfeitos com a prestação de serviços das operadoras é grande. O setor ainda lidera o ranking de reclamações da Fundação Procon-SP - órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual - e ocupa a segunda colocação na lista de queixas do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec). Nesse caso, as telefônicas perdem somente para as administradoras de planos de saúde. Segundo levantamento feito pelo Procon, de janeiro a junho deste ano foram feitas 26.383 consultas e registradas 7.942 reclamações. Os principais problemas denunciados são vício de qualidade, dúvida sobre cobrança e reajuste, cobrança indevida ou abusiva e serviço não fornecido (ver tabela abaixo). Todos os itens apresentaram um número maior de reclamações, se comparados com o mesmo período do ano passado. A técnica de serviços do Procon-SP, Fátima Arlete Lemos, afirma que a verificação atenta do boleto de cobrança é o principal cuidado a ser tomado pelos consumidores. "É muito comum as operadoras de longa distância, por exemplo, emitirem faturas cobrando ligações que não foram realizadas pelos usuários da linha." Quando isso ocorre, o cliente deverá registrar sua reclamação, primeiramente, na prestadora de serviço. Ao comprovar que foi cobrado indevidamente, ele deverá exigir que a empresa envie uma segunda via da fatura já com os valores deduzidos, explica Fátima. "Caso a conta já tenha sido paga, a operadora terá de devolver o valor corrigido de acordo com o índice utilizado para a correção das contas em atraso." Ligações locais não são discriminadas Fazer esse monitoramento nas ligações locais, no entanto, é mais difícil, lembra Maria Inês Dolci, advogada do Idec. "O grande problema é que as concessionárias não especificam as ligações realizadas, apenas informam o total de pulsos usado pelo assinante." Mas o artigo 54 da Resolução 85 da Anatel é claro ao determinar que as ligações devem ser discriminadas, afirma Maria Inês. O Idec entende que, levando em consideração que 96% das linhas da capital são digitais, as contas já deveriam ser mais detalhadas, como ocorre na telefonia móvel. "Esse procedimento iria diminuir consideravelmente o número de reclamações feitas pelos consumidores." Hoje, quem solicita uma conta detalhada tem de arcar com uma taxa. Empresa tem 30 dias para responder Independentemente do serviço solicitado ou da reclamação feita na operadora, o cliente sempre deve exigir um prazo para ser atendido. Vale lembrar que as solicitações devem ser feitas, de preferência, pessoalmente. "Quando não for possível, o solicitante deverá anotar o número da operação, o nome do atendente, o horário e o dia da ligação", diz Fátima. O consumidor poderá exigir ainda que a resposta da empresa seja feita formalmente - por meio de carta. O prazo máximo para o retorno é de 30 dias. Se a companhia telefônica não atender à solicitação, será possível registrar queixa nos órgãos de defesa do consumidor e na Anatel (0800-332001) ou, ainda, entrar com uma ação no Juizado Especial Cível, caso o valor da ação não ultrapasse 40 salários mínimos (R$ 7,2 mil). Até 20, a presença do advogado fica dispensada. No site do Idec (www.idec.org.br), é possível encontrar os endereços de vários juizados do Estado. Assuntos Consultas Reclamações jan ? jun/2000 jan ? jun/ 2001 jan ? jun/ 2000 jan ? jun/ 2001 Vício de qualidade 2.027 3.815 387 1.176 Dúvida sobre cobrança, orçamento e reajuste 4.820 7.988 985 2.186 Cobrança indevida 3.540 8.121 778 2.853 Serviço não fornecido 4.202 4.991 1.020 1.413