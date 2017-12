Telefonia: Banda C sai em meados de 2001 Será elaborado pela Anatel o regulamento para o Serviço Móvel Pessoal (SMP), nome dado no Brasil para o PCS (Personal Communication System), mais conhecido como Banda C. O edital de licitação deve ser divulgado em agosto. Segundo o presidente da Anatel, Renato Guerreiro, até o meio do ano que vem as operadoras já devem prestar o novo serviço. Guerreiro esclareceu que não poderão participar da licitação as atuais operadoras de telefonia fixa, nem os atuais operadores das bandas A e B da telefonia celular nas mesmas áreas onde já atuam. O Brasil será dividido em três áreas para efeito de licitação e em cada uma poderá haver até três operadoras. As áreas serão similares à da atual telefonia fixa: Norte-leste, Centrosul e Estado de São Paulo. As novas operadoras do Serviço Móvel Pessoal (SMP) de telefonia deverão receber autorizações de serviço e não concessões, como as que foram entregues às das bandas A e B. Com isto, o valor cobrado pelos serviços será considerado preço e não tarifa, e portanto estará sujeito apenas a homologação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). As empresas das bandas A e B têm suas tarifas submetidas a aprovação prévia da Anatel, mas se mudarem seus contratos terão suas concessões convertidas em autorizações e maior liberdade na cobrança por seus serviços. Nesse caso, também passarão a permitir que seus clientes escolham os operadores de longa distância quando fizerem ligações para outras localidades, nacionais ou internacionais.