Telefonia celular tem boas perspectivas O analista Jair Santiago, do Banco Brascan, acredita que o setor de telefonia celular vai oferecer bons rendimentos aos investidores. De acordo com a análise de Santiago, as melhores opções de compra são Tele Celular Sul e Telesp Celular, e, em menor grau, Telemig Celular. Santiago chama a atenção para Telesp Celular, por causa da possibilidade de crescimento em sua área de atuação, que é o mercado de São Paulo. Nas suas projeções, em 2004 o número de assinantes da empresa poderá dobrar, atingindo 6 milhões de usuários. Segundo estudo da Brascan, as ações da Telesp Celular podem subir 30% até o final deste ano. As ações da Tele Celular Sul têm potencial de alta de 85%, para o banco. A Tele Celular Sul tem 87% do mercado na sua área de atuação, a maior concentração do País. Santiago lembrou que a receita de 99 cresceu 35% em relação ao ano anterior, e o número de clientes aumentou 69,5%. A Telemig também tem grande potencial de alta, com a ressalva negativa de que os papéis da companhia ficaram fora da nova composição do Índice Bovespa. Isso pode fazer com que os papéis da empresa percam liquidez (facilidade de negociação) e, por isso, sejam vistos com menor interesse pelos investidores. Expectativas Jair Santiago lembra que os novos serviços de mensagem curta e acesso à Internet devem aumentar o valor das empresas de telefonia celular em até 14%. O acréscimo na receita com esse tipo de serviço, no entanto, só deve ocorrer no longo prazo. As empresas projetam que, em 10 anos, o acesso à Internet possa representar 10% das receitas totais. Também a reestruturação das holdings de telefonia celular, com absorção das subsidiárias operacionais, vai trazer grande economia para as empresas, com o enxugamento da estrutura. Quanto às concessões para a Banda C, que serão concorrentes das atuais empresas, a serem vendidas ainda este ano, há muitas pendências que dificultam as projeções. Mas, pelo que se conhece, o analista não acredita que ela deva representar ameaça à atuação das companhias. Em outros mercados, segundo o Banco, 55% dos assinantes ficam na Banda A, 35% na Banda B e os 10% restantes na Banda C.