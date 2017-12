Telefonia: disputa por clientela baixa tarifas Com o objetivo de conquistar um número maior de consumidores, Embratel, Intelig e algumas operadoras regionais estão reduzindo tarifas e ampliando o número de serviços. Na segunda-feira, a Intelig anunciou o novo plano básico Descomplique Intelig. A operadora vai cobrar R$ 0,27 por minuto falado em ligações de um Estado para outro ou de uma cidade para a outra, quando a chamada for de um telefone fixo para outro fixo. E quando a ligação for de um telefone fixo para um celular o preço da tarifa é outro: R$ 0,55. Não há restrição de horário. A Embratel oferece o Plano Alternativo Sempre 21, no qual qualquer pessoa pode se cadastrar gratuitamente pelo telefone 0800 90 10 21 e, com isso, ter acesso a tarifas mais baratas - como por exemplo de São Paulo para Ribeirão Preto, que sai por R$ 0,18. No caso de ligações de um Estado para o outro na mesma região, o minuto de chamada custa R$ 0,26. No entanto, quando a ligação é feita de um Estado para outro de região diferente o preço sobe para R$ 0,30. E de uma capital para outra - como Rio-São Paulo - o preço cai para R$ 0,25. A Telefônica também tem um plano de tarifas menores para os consumidores, o Plano 15 Fácil. Segundo a empresa, o cliente também se cadastra gratuitamente pelo 0800 15 61 15 e tem acesso a tarifas mais baratas. Se o consumidor gasta mais de R$ 20 com ligações interurbanas, o minuto custa R$ 0,15. Mas se o gasto não passar dos R$ 20 o minuto sai por R$ 0,18. Confira a comparação simplificada entre os preços do minuto nas três operadoras: Empresa Plano Entre cidades do mesmo Estado Entre Estados Embratel Plano Alternativo Sempre 21 R$ 0,18 * R$ 0,26 (mesma região) R$ 0,30 (região diferente) Intelig Descomplique Intelig R$ 0,27 R$ 0,27 Telefônica Plano 15 Fácil R$ 0,15 (mais de R$ 20 mensais) R$ 0,18 (menos de R$ 20 mensais) - * baseado na tarifa para ligações de São Paulo para Ribeirão Preto