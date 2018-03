Telefonia é pentacampeã de reclamações no Procon-SP O setor de telefonia é o pentacampeão em número de reclamações registradas por consumidores na Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual. Entre janeiro e dezembro de 2002, o órgão registrou 10.299 queixas e 32.401 consultas sobre problemas enfrentados nos serviços de telefonia fixa e celular. Telefonia também ocupa a segunda posição de reclamações no Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), com 1.699 queixas ? um crescimento de 19,81% em relação às 1.418 queixas registradas no ano de 2001. A maioria das reclamações está relacionada às cobranças indevidas de pulsos e serviços. A técnica do Procon-SP, Gabriela Gliternik Antônio, destaca que, apesar de cumprirem as metas de qualidade da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), as empresas do setor ainda apresentam falhas no atendimento ao consumidor. ?Ainda existem muitos defeitos nos serviços das empresas do segmento de telefonia. O consumidor sofre ainda com a qualidade do atendimento?, revela. Dentro do setor de telefonia, o assunto que provoca o maior número de reclamações e dúvidas é a cobrança indevida. De acordo com os dados estatísticos do Procon-SP, foram registradas 14.118 consultas e 5.698 reclamações de consumidores que encontraram erros na fatura mensal de cobrança. ?Muitos consumidores não reconhecem os pulsos e nem ligações internacionais que são cobradas mensalmente pelas operadoras. O correto seria a discriminação destas ligações?, explica Gabriela Antônio. Outro assunto que tem muitos registros de dúvidas e reclamações no Procon-SP é o não reconhecimento de cobrança de serviços. ?Caixa postal, seguro contra reparos na linha e pacote de tarifas são serviços muitas vezes cobrados sem a solicitação do cliente?, avisa Gabriela Antônio. A técnica do Procon-SP orienta o consumidor a solicitar a suspensão da cobrança e, caso tenha pago, exigir a devolução do valor. ?Se a empresa cobrar por um serviço não solicitado, o consumidor pode exigir na Justiça a devolução em dobro?, orienta. Questão econômica é campeã No balanço anual realizado pelo Idec, a área de telefonia ficou em segundo lugar, perdendo apenas para os planos de saúde. Segundo o advogado do Instituto, Marcos Diegues, a questão econômica realmente é a que mais gera reclamações e dúvidas por parte dos consumidores. ?No Idec, as cobranças indevidas de pulsos e de serviços não solicitados são os motivos campeões de registro nesse setor?, afirma. O Idec possui desde o início do ano passado uma ação coletiva para que as operadores de telefonia fixa discriminem os pulsos em suas faturas mensais. ?Conseguimos uma liminar, mas foi suspensa dias depois por um recurso das empresas do setor. Se as ligações fossem discriminadas, as reclamações diminuíram bastante?, acredita Marcos Diegues. Ranking de reclamações do Procon-SP de janeiro a dezembro de 2002: Assunto Total de reclamações Telefonia 10.299 Bancos 3.471 Móveis 2.500 Planos de saúde 2.245 Título de Capitalização 1.809 Cartão de crédito 1.764 Clubes 1.567 Cursos livres 1.441 Serviço de água e esgoto 1.381 Fornecimento de energia elétrica 1.307