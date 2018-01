Telefonia e plano de saúde lideram reclamações A telefonia e os planos de saúde mantiveram em 2000 a mesma posição de líder e vice-líder nas reclamações dos consumidores por setor do Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual. Nos dois setores, no entanto, o número de queixas diminui em 200 se comparado a 1999. O número de consultas em relação à telefonia também diminuiu. Em 2000, foram 34.367 e em 1999, 36.650. Já em relação aos planos de saúde, aumentou o número de consultas esse ano. Foram 12.767 contra 11.645 em 1999, mas as reclamações diminuíram (ver tabela abaixo). Em 2000, quem passou para o 3o lugar nas reclamações dos consumidores foi o setor de móveis. Em 1999, quem ocupava essa posição era o serviço de água e esgoto, que nesse ano passou para o 5o lugar no ranking. Ranking de reclamações de janeiro a dezembro de 2000 Posição/ Assunto Reclamações %do total geral 1) Telefonia 6.870 25,72% 2) Planos de Saúde 1.973 7,48% 3) Móveis 1.907 7,23% 4) Bancos 1.654 6,27% 5) Serviço água e esgoto 998 3,78% 6) Cartão de crédito 771 2,92% 7) Veículos 709 2,69% 8) Artigos de leitura 693 2,62% 9) Eletrodomésticos 634 2,40% 10) Forn. Energia elétrica 629 2,38% Ranking de reclamações de janeiro a dezembro de 1999 Posição/ Assunto Reclamações % do total geral 1) Telefonia 25.544 46,94% 2) Planos de Saúde 2.754 5,06% 3) Serviço de água e esgoto 2.458 4,51% 4) Móveis 2.295 4,21% 5) Bancos 1.835 3,37% 6) Cartão de crédito/loja 1.412 2,59% 7) Financeiras 1.282 2,35% 8) Veículos 1.057 1,94% 9) Escolas Particulares 833 1,53% 10) Eletrodomésticos 805 1,47% Fonte: Fundação Procon - SP