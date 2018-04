Telefonia é responsáveis por 57% das reclamações nos Procons

As empresas de telefonia fixa e móvel lideram a lista de reclamações dos órgãos de defesa do consumidor de todo o país, responsáveis por 57% das queixas, desde que as novas regras para o funcionamento dos call centers entraram em vigor, em dezembro, até maio deste ano.

"Esse setor tem cinco vezes mais demanda e consegue ser cinco vezes pior. O mundo mudou, a defesa do consumidor mudou e essas empresa não mudaram", disse o chefe do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, Ricardo Morishita.

A empresa que liderou a lista de reclamações em telefonia fixa foi a OI, com 59, 31% das reclamações. A de telefonia móvel teve no topo a Claro, com 31,10%, e a TIM, com 20,77%.

O balanço está sendo apresentado pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça.