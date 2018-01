Telefonia fixa terá novo índice de correção tarifária Em caso de divergência entre o consumidor e a empresa de telefonia fixa, o ônus da prova caberá à operadora. Essa é uma das regras que entrarão em vigor a partir do final deste ano, quando serão assinados os novos contratos de concessão dessas empresas. A principal novidade, porém, será um novo índice de correção para as tarifas. Em vez do Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI), será adotado um novo Índice Setorial de Telecomunicações (IST), que refletirá os custos do setor. Essas mudanças foram reafirmadas ontem pelo superintendente de Serviços Públicos da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Marcos Bafutto, durante cerimônia de posse do engenheiro Francisco Sávio Couto Pinheiro como conselheiro do órgão regulador.