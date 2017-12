Telefônica afirma que investimento depende de regras claras O presidente da grupo Telefônica no Brasil, Fernando Xavier, enfatizou a necessidade de que o governo crie um marco regulatório forte para que o País entre em um período de sustentabilidade. De acordo com Xavier, é necessário que o País tenha um grau de detalhamento elevado de suas regras, o que propiciará segurança e atratividade para os investidores privados. O presidente da Telefônica não citou claramente a polêmica das tarifas do setor. O fato é que a Justiça ainda analisa qual será o índice a ser utilizado nos reajustes das tarifas, apesar de os contratos usarem o IGP-DI como índice para reajuste. Ressaltou, porém, que os investidores privados de telefonia cumpriram com o compromisso da universalização dos serviços porque as regras eram claras e definidas. Xavier disse que a operadora paulista deixou de arrecadar cerca de R$ 300 milhões por conta da troca de indexador das tarifas. Isso porque, por conta de ações populares, foi aplicado o IPC-A. Xavier acrescentou que não acredita em uma cobrança retroativa aos assinantes, caso o mérito na Justiça seja julgado a favor das operadoras. O presidente da Telefônica disse ainda que a empresa ainda continua no processo jurídico. "Não demos essa batalha como perdida". Investimentos Apesar do excedente de linhas fixas existentes, Xavier afirmou que isso não significa que os investimentos no segmento acabaram. Ele reiterou que o foco dos recursos será a telefonia de banda larga e confirmou a estimativa do grupo de que o ano fechará com cerca de 500 mil clientes de ADSL (Speedy). O executivo acrescentou que a Telefônica está negociando uma parceria com os Correios para ampliar o atendimento aos usuários. Segundo ele, as demais operadoras fixas também estão trabalhando em acordos semelhantes, cada uma em sua respectiva região. Ainda de acordo com Xavier, o Speedy, serviço de banda larga da Telefônica chega ao final de 2003 com 500 mil assinantes.